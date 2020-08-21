إسرائيل تحقق في اغتصاب جماعي لمراهقة في إيلات

فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً في الاغتصاب الجماعي المزعوم لفتاة تبلغ من العمر 16 عاما في فندق في مدينة إيلات الجنوبية.

واعتُقل شخصان حتى الآن. وقال أحد المشتبه بهم إن أكثر من ثلاثين رجلاً مارسوا الجنس مع الفتاة، لكنهم نفوا قيامهم بالاغتصاب، بحسب تقارير إعلامية محلية.

الرجال متهمون باغتصاب الفتاة وهي في حالة سكر.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "تقديم المسؤولين إلى العدالة".

وكتب على "تويتر" يوم الخميس "هذا صادم، لا توجد كلمة أخرى.

هذه ليست مجرد جريمة بحق الفتاة، إنها جريمة ضد الإنسانية نفسها وتستحق كل الإدانة".

وتقدمت الفتاة بشكوى للشرطة يوم الجمعة الماضي.وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، هي ذهبت إلى إيلات في وقت سابق من هذا الشهر مع صديق، والتقت بمجموعة من معارفه، وخرجوا جميعاً للشرب معاً قبل العودة إلى أحد الفنادق، حيث يُزعم أن الرجال اغتصبوا الفتاة، واحداً تلو الآخر.

وتقول السلطات إن صديق الفتاة حاول مساعدتها، لكنه لم يتمكن من ردع الرجال.

ولم يتم الإعلان عن هوية المعتقلَين المشتبه بهما، لكن تقارير وسائل الإعلام المحلية تقول إنهما من سكان إسرائيل وفي العشرينات من العمر.

وتم القبض على أحدهم بعدما عثرت الشرطة على توثيق بالفيديو للاعتداء المزعوم في رسائل بينه وبين الفتاة، وفقاً لما ذكرته "تايمز أوف إسرائيل".

ونفى المشتبه به التواصل مع الفتاة، وقال إن شخصاً آخر كان يستخدم هاتفه.

قال المشتبه به للشرطة إن أكثر من ثلاثين شخصاً تورطوا في الحادث.، لكن لقطات كاميرا الأمن ستثبت أنها تمت بالتراضي.

وأدان وزير الدفاع بيني غانتس الهجوم المزعوم.وغرّد قائلاً: "لا تزال تحقيقات الشرطة جارية، ولكن من المهم أن أنقل رسالة إلى أولئك الذين شاركوا في هذه القضية أو شهدوا عليها أو غيرهم: الشيء الوحيد الذي أثبتموه هو مدى فساد أرواحكم وأخلاقكم".

وأضاف "للمشتكية، من المهم أن أقول: قلبي معك، لست وحدك".

وفي العام الماضي، ادعت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 19 عاماً أنها تعرضت للاغتصاب الجماعي من قبل 12 رجلاً إسرائيلياً في فندق في قبرص.

وأدينت فيما بعد بالكذب بشأن اغتصابها وحكم عليها بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.

ونددت مجموعات حقوق المرأة بالقضية. وقالت محامية الفتاة إنها طعنت في إدانتها.