تعمير مطروح: حفر وتطهير 286 بئرا لحصد وتخزين 400 ألف متر مكعب من مياه الأمطار

قال المهندس آمون مرتضى، رئيس جهاز التعمير الصحاري وتنمية الساحل الشمالي الغربي بمطروح، إنه من المقرر حصد وتخزين ما يقرب من ٤٠٠ ألف متر مكعب من مياه الأمطار في موسم الشتاء المقبل، من خلال حفر وتطهير ٢٨٦ بئر روماني ونشو في القطاع الغربي للمحافظة.

وأوضح أن ذلك في إطار خطة مكافحة التصحر، حيث يجري الاستعداد لتخزين ما يقرب من 300 ألف متر مكعب من مياه الأمطار لموسم الشتاء المقبل باستعادة الآبار الرومانية، بعد تطهيرها من خلال تطهير 100 بئر بسعات من 300 متر مكعب إلى 3 آلاف متر مكعب لتخزين حوالي 100 ألف متر مكعب من مياه الأمطار المتوقع سقوطها، كذلك حفر 1860 بئر جديد بسعة 100 متر مكعب لتخزين 186 ألف متر مكعب من مياه الأمطار.