الرئيس العراقي: هجوم الطارمية عمل إرهابي جبان

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، إلى تعزيز التكاتف الدولي لاستئصال الإرهاب وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة له في أي منطقة في العالم.

وقال الرئيس العراقي، في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر، تعليقا على مقتل أربعة من عناصر الحشد الشعبي وإصابة خامس فجر اليوم برصاص داعش، إن ما حدث عمل "إرهابي جبان أسفر عن استشهاد عدد من أبنائنا في الحشد الشعبي يؤيد الحاجة إلى مواصلة الجهد الأمني ورص الصفوف لدعم الأجهزة الأمنية وعدم الاستخفاف بخطورة الإرهاب".

ودعا إلى "تعزيز التكاتف الدولي لاستئصال الإرهاب وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة له في أي منطقة في العالم".

وكانت خلية الاعلام الامني في قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت في ساعة متأخرة من ليل الجمعة/السبت أن أربعة من مقاتلي الحشد الشعبي قتلوا وأصيب خامس بجروح في عملية نفذها تنظيم داعش في قضاء الطارمية شمالي بغداد.