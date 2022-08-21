الداخلية تأذن لـ63 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية



أصدر مساعد وزير الداخلية لشئون مكتب الوزير 3 قرارات بالإذن لمواطنين مصريين بالتجنس بجنسيات أجنبية أخرى مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.



وينص القرار الأول الذي حمل رقم 1531 لسنة 2022 على أن يؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًـا أولهـم عمـر يحيى عبد الرءوف محمد عوض الله - وآخرهم أحمد علاء طه أمين المدرجـة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ مـنهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.



وينص القرار الثاني الذي حمل رقم 1533 لسنة 2022 على أن يؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهـم أحمـد محمـود أحمد إسماعيل وآخرهم وليد محمد إبراهيم سرور، المدرجة أسماؤهم بالبيـان المرفـق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضــحة قرين اسـم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.



وينص القرار الثالث رقم 1534 على أن يؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهـم أحمـد طارق خيرى محمد وآخرهم أحمد حسن عثمان فرغلى ) المدرجة أسـماؤهم بالبيـان المرفـق بالتجنس بالجنـسية الأجنبيــة الموضــحة قــرين اســم كــلٍّ مـنهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .



كما اشتملت القرارات الصادرة بشأن الجنسية على قرار آخر برد الجنسية المصرية لعدد 12 شخصا المدرجـة أسـماؤهم أولهم شريف محمد أحمد وآخرهم ولاء السيد محمد.