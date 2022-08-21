

قررت نيابة إطسا بالفيوم برئاسة عمرو مصطفى وكيل أول النيابة، حبس 3 أشقاء 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شقيقتهم الصغرى صعقًا بالكهرباء بعد توثيق قدميها بحبل، وذلك لشكهم في سلوكها.



وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا يفيد بورود بلاغ من مستشفى إطسا المركزي بوصول "ف.س" 19 سنة جثة هامدة نتيجة تعرضها لصعق كهربائي.



وانتقل فريق من المباحث لمعاينة جثة الفتاة، وتبين بها آثار تقييد بحبل حول القدمين وكشفت تحريات الرائد أحمد عبد الحكيم رئيس مباحث مركز شرطة إطسا، والتى أشرف عليها اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، عن وجود شبهة جنائية في وفاة الفتاة.



وتبين أن أشقاء المجني عليها الثلاثة وراء قتلها بعدما اتفقوا فيما بينهم وهم "حسام .س 26 سنة، وإبراهيم وهشام 21 سنة"، على التخلص منها بسبب سوء سلوكها، حيث قاموا بتوثيق قدميها باستخدام حبل ووضعوها في حمام المنزل، وصعقوها بالكهرباء بعد وضع المياه على جسدها حتى فارقت الحياة، ونقلوها إلى مستشفى إطسا المركزي وادعوا أن شقيقتهم أصيبت بماس كهربائي أثناء غسيلها الملابس.



تم القبض على الأشقاء الثلاثة واعترفوا أمام المباحث بقتل شقيقتهم لشكهم في سلوكها وخروجها الدائم من المنزل عقب الذهاب لعملهم بالحقول، وتردد سمعتها السيئة بين أهالي القرية فقرروا التخلص منها عن طريق الصعق بالكهرباء انتقاما لشرفهم.



تم إحالتهم إلى النيابة العامة، والتي أصدرت قرارها بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.