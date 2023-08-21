بوريل يدين الهجوم الروسي على تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا

أدان الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الهجوم الروسي على مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا، أمس الأول السبت.



ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، عن منشور لبوريل عبر منصة إكس "تويتر سابقا"، قال فيه: "أدين بشدة هجوما روسيا آخر، جبانا ومتعمدا، على تشيرنيهيف استهدف جامعة ومسرحا، وأودى بحياة 7 مدنيين، على الأقل، بينهم أطفال، كما خلف العديد من المصابين".



وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يقف الآن إلى جانب أوكرانيا، كما كان الوضع دائما.



وأفادت "يوكرينفورم"، بأن القوات الروسية شنت يوم 19 أغسطس هجوما صاروخيا على وسط مدينة تشيرنيهيف، أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 148 آخرين.