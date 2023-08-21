 بسبب خلافات عائلية.. القبض على المتهم بقتل زوجته في القليوبية - بوابة الشروق
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بسبب خلافات عائلية.. القبض على المتهم بقتل زوجته في القليوبية

مصطفى عطية:
نشر في: الإثنين 21 أغسطس 2023 - 1:49 م | آخر تحديث: الإثنين 21 أغسطس 2023 - 1:49 م

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن القليوبية، من كشف غموض مقتل سيدة وضبط مرتكب الواقعة في القليوبية.

تلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من أحد المستشفيات باستقبال جثة سيدة - مقيمة بدائرة المركز- بها جروح وسحجات متفرقة بالجسم).

بالانتقال والفحص وبسؤال والدها اتهم زوج المتوفاة، مقيم بدائرة المركز، بالتعدى عليها بالضرب مما أدى لحدوث إصابتها التى أودت بحياتها، وعلل ذلك على إثر خلافات عائلية.

تم استهداف المشكو فى حقه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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