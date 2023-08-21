قيادية في البرلمان الألماني ترحب بتعهدات هولندا والدنمارك تسليم مقاتلات إف-16 لأوكرانيا

رحبت رئيسة لجنة شئون الدفاع في البرلمان الألماني، ماري-أجنيس شتراك-تسيمرمان، بتعهدات هولندا والدنمارك تسليم طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لأوكرانيا.

وقالت السياسية في الحزب الديمقراطي الحر في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية اليوم الاثنين: "أنا سعيدة للغاية لأن الدنمارك وهولندا وعدتا أوكرانيا بذلك". وعلى هذه الخلفية جددت شتراك-تسيمرمان مطلبها للحكومة الألمانية باتخاذ قرار سريع بشأن تسليم صواريخ كروز من طراز "تاوروس" لأوكرانيا التي تصد روسيا منذ نهاية فبراير 2022.

وتطالب أوكرانيا ألمانيا منذ فترة طويلة بتسليمها هذه الصواريخ، إلا أن المستشار الألماني أولاف شولتس أعرب مؤخرا عن تحفظه تجاه هذا المطلب. وهناك مخاوف من أن صواريخ "تاوروس" يمكن أن تصل أيضا إلى الأراضي الروسية.

وبتعهد هولندا والدنمارك بتسليم طائرات "إف-16"، ترى شتراك-تسيمرمان أن هذه الحجة لم تعد صالحة، وقالت: "يتضح بذلك أن أوكرانيا ليست متهمة بأنها يمكن أن تهاجم أراضٍ روسية".

وذكرت شتراك-تسيمرمان أن هذا يعد سببا كافيا للحكومة الألمانية لإعطاء الضوء الأخضر الآن لتسليم صواريخ "تاوروس"، وقالت: "لدينا ما يكفي من صواريخ كروز من طراز "تاوروس". يمكننا التخلي عن بعض منها. إنها قابلة للاستخدام"، مضيفة أن تلك الصواريخ يمكنها أن تعطل وتدمر طرق الإمداد الروسية في الحرب ضد أوكرانيا.