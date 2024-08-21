محافظ الغربية يعقد اجتماعًا لمتابعة معدلات إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء

عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا مساءً مع الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور، السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار، السكرتير العام المساعد، لمناقشة موقف التصالح في مخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، في إطار حرص المحافظ على تسريع وتيرة العمل وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، بما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة، وإجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها والتي تم معاينتها، والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها، بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.

وشدد الجندي على ضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تذليل العقبات وتسريع العمل والانتهاء من فحص الطلبات، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيرًا على المواطنين.