مصرع شخصين وإصابة 3 إثر تصادم قطار بـ4 سيارات ببرج العرب في الإسكندرية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب، 3 آخرون، مساء اليوم الأربعاء، وذلك إثر وقوع حادث تصادم بين قطار مع عدد من السيارات في منطقى برج العرب غربي الإسكندرية، وتم نقل الضحايا و2 من المصابين لمستشفى برج العرب، فيما تم نقل مصاب واحد إلى مستشفى العامرية العام.

وتصادم قطار "الإسكندرية - مطروح"، بـ4 سبارات أحدهم نقل ثقيل بمقطورة تحمل رقم "ن ق د 2674" والأخرى تريلا، والثالثة ملاكي رقم "س ن م 8619"، والرابعة أجرة "ميكروباص"، ما تسبب في ارتباك الحركة المرورية، وذلك أثناء عبورهم المزلقان القريب من منطقة بهيج، ببرج العرب.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين قطار، وعدد من السيارات، وذلك أثناء عبورهم مزلقان برج العرب الجديدة قرب منطقة بهيج.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف، والدفاع المدني، ومسئولي السكة الحديد، وتنفيذيو جهاز مدينة برج العرب إلى موقع الحادث، يجرى العمل على إزالة آثاره، وذلك بواسطة الأوناش، لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بشكل سريع.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.