«صيف بلدنا» يواصل فعالياته ببورسعيد بعروض الغردقة للفنون الشعبية

تتواصل بمحافظة بورسعيد، فعاليات الموسم الخامس من مهرجان "صيف بلدنا"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن البرنامج الصيفي لوزارة الثقافة بالمحافظات الساحلية.

وقدمت فرقة الغردقة للفنون الشعبية بقيادة الكابتن علاء عبد الرازق، عرضها الفني الأول على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، تضمن باقة متنوعة من الفقرات والاستعراضات المعبرة للحفاظ على التراث الثقافي والشعبي بمحافظة البحر الأحمر، منها: الرفيحي، قعدة الحظ، والصيادين، إضافة إلى فقرة التنورة التي قدمها الطفل الموهوب محمد علاء.

وتواصلت الفعاليات مع فقرة غنائية أحياها المطربان محمد حمص وعرفات مرازيق، بمصاحبة نغمات السمسمية للعازف أحمد الشاذلي، وبمشاركة عازفي الإيقاع عبده عاشور ومحمد إسماعيل.

واختتمت الليلة باستعراض الحنة والفرح والأغاني الشعبية التراثية، وسط تفاعل كبير من الجمهور.



وينظم مهرجان "صيف بلدنا 5" بمحافظة بورسعيد، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ممثلة في الإدارات العامة للمهرجانات والموسيقى والفنون الشعبية، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة بورسعيد بإدارة وسام العزوني.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى الأول من سبتمبر المقبل، وتشمل عروضا مجانية لأكثر من 20 فرقة فنية من مختلف المحافظات، إلى جانب ورش حكي وأنشطة للأطفال، في مزيج يجمع بين الإبداع الفني والبرامج الثقافية والترفيهية لأهالي الباسلة وزوارها.

وتتجدد الفعاليات مساء اليوم مع العرض الثاني لفرقة الغردقة للفنون الشعبية، فيما يستقبل المسرح يومي الجمعة والسبت المقبلين، عروضا فنية لفرقة بني سويف للفنون الشعبية.