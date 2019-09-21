مانشستر سيتي يكتسح واتفورد بـ8 أهداف

لقن فريق مانشستر سيتي ضيفه واتفورد درسا قاسيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 8 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وشهدت أيضا هذه الجولة سقوط توتنهام في فخ الخسارة أمام ليستر سيتي 1 / 2 وفوز بيرنلي على نوريتش سيتي 2 / صفر وشيفيلد يونايتد على إيفرتون بذات النتيجة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بخمسة أهداف نظيفة حيث تقدم ديفيد سيلفا بعد مرور 53 ثانية على بداية اللقاء، وسيرجيو أجويرو في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء ورياض محرز في الدقيقة 12 وبرناردو سيلفا في الدقيقة 15 ونيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني، سجل برناردو سيلفا الهدف الثاني له والسادس لمانشستر سيتي في الدقيقة 48، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف السابع لمانشستر سيتي والثالث له (هاتريك) في الدقيقة 60 قبل أن يختتم كيفين دي بروين الهدف الثامن في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز استطاع مانشستر سيتي أن يستعيد توازنه في الدوري خاصة وأنه خسر في الجولة الماضية أمام نوريتش سيتي في الجولة الماضية 2 / 3، علما بان الفريق استطاع أن يفوز على مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 3 / صف يوم الأربعاء الماضي في دوري أطبال أوروبا.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط خلف ليفربول، المتصدر، والذي يواجه تشيلسي غدا الأحد، فيما توقف رصيد واتفورد عند نقطتين في قاع الترتيب.

ويعد هذا الفوز هو الرابع لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مثلها، فيما يستمر بحث واتفورد عن أول انتصار له في الدوري هذا الموسم حيث تعادل في مباراتين وخسر في أربع.

وفي المباراة الثانية، قلب فريق ليستر سيتي تأخره بهدف أمام ضيفه توتنهام إلى فوز بنتيجة 2 / 1 .

وتقدم توتنهام بهدف سجله هاري كين في الدقيقة 29 وتعادل ريكاردو بيريرا لليستر سيتي في الدقيقة، 69 قبل أن يسجل جيمس ماديسون هدف الفوز في الدقيقة 85.

وتوقف رصيد توتنهام عند ثماني نقاط في المركز الخامس، مؤقتا، متلقيا هزيمته الثانية، في الدوري، هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما.

في المقابل، قفز فريق ليستر سيتي من المركز السادس إلى الثالث بشكل مؤقت أيضا، محققا انتصاره الثالث هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين.

وفي المباراة الثالثة، فاز بيرنلي على نوريتش سيتي بهدفين نظيفين سجلهما كريس وود في الدقيقتين العاشرة و14.

ورفع بيرنلي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع وتوقف رصيد نوريتش سيتي عند ست نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز شيفيلد يونايتد على مضيفه إيفرتون 2 / صفر.

وسجل هدفي شيفيلد يونايتد ياري مينا، لاعب إيفرتون، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40 وليس موسيت في الدقيقة 79.

ورفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثامن، وتوقف رصيد إيفرتون عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.