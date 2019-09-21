تزايد نسبة التمثيل النسائي في مجالس إدارات الشركات الألمانية





تزايدت نسبة التمثيل النسائي في مجالس إدارات الشركات في ألمانيا، غير أن هذه النسبة تعتبر أقل بصورة واضحة مقارنة بمثيلتها في شركات دول صناعية أخرى.

جاء ذلك وفقا لما أظهرته دراسة لمؤسسة "ألبرايت" الألمانية السويدية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أوضحت فيبكه انكرزن، التي تشارك في الرئاسة التنفيذية للمنظمة الخيرية، أن الشركات الألمانية لا تزال قليلة الخبرة في مجال التنوع والثقافة الشاملة للشركات، وأضافت أن " بمقدور الشركات الألمانية أن تتعلم الكثير في هذا الشأن من الشركات الأمريكية والاسكندنافية".

وبحسب نتائج الدراسة، فقد بلغت نسبة التمثيل النسائي في مجالس إدارات الشركات الأمريكية الـ30 التي يضمها مؤشر داو جونز الرئيسي 8ر27% في مطلع سبتمبر الحالي، ووصلت هذه النسبة في أكبر 30 شركة سويدية إلى 7ر22%، وفي بريطانيا إلى 3ر22% وفي فرنسا إلى 8ر19%، فيما وصلت النسبة في أكبر 30 شركة ألمانية يضمها مؤشر داكس الرئيسي إلى 7ر14% (مقارنة بـ4ر13% في العام الماضي).

وأظهرت الدراسة أن هناك امرأة واحدة، على الأقل، في مجالس إدارات 80% من شركات مؤشر داكس، ووصلت النسبة بين الشركات المتوسطة المدرجة على مؤشر إم داكس إلى 32% وإلى 20% في الشركات الصغيرة التي يضمها مؤشر إس داكس.

وشملت الدراسة 160 شركة ألمانية مدرجة في مؤشرات البورصة الألمانية الثلاثة.

وبوجه عام ارتفع عدد النساء في مجالس إدارات الشركات الألمانية من 56 امرأة في العام الماضي إلى 66 امرأة في العام الحالي، وارتفعت نسبة المديرات من 8 إلى 3ر9%.

ووصفت فرانتسيسكا جيفي، وزيرة شؤون المرأة في الحكومة الألمانية، نتائج الدراسة بأنها حقائق صادمة، مشيرة إلى أنه رغم هذه الزيادة، فإن دخول النساء إلى مواقع القيادة في الشركات يسير بشكل متباطئ.

وأضافت الوزيرة أن هناك حاجة إلى " تدابير قانونية أكثر صرامة لتسريع وتيرة هذا التطور، والحكومة الألمانية ستطرح مشروع قانون خاص بهذا الشأن"، ونوهت الوزيرة إلى أنه في حال استمرت الوتيرة على هذا النحو، فإن نسبة التمثيل النسائي في مجالس إدارات الشركات الألمانية لن تصل إلى 40% قبل عام 2041.