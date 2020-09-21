القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال التطوير بمستشفى الباطنة

تفقد الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، اليوم الاثنين، أعمال التجديد والتطوير بمستشفى أمراض الباطنة الجامعي، بحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد البديوي مدير المستشفى.

وأشاد الدكتور كمال عكاشة، بأعمال التجديد والتطوير، مشيراً إلى أنها ستعمل على تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، حيث تخدم المستشفى قطاع كبير من المواطنين بوسط الدلتا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد البديوي، مدير المستشفى، أن عمليات التجديد والتطوير شملت تجهيز أربع أجنحة فاخرة مزودة بأحدث الأجهزة، وتزويد غرف علاج المرضى بأسرة جديدة مع وجود فواصل بينها مراعاة للخصوصية، بالإضافة إلى تزويد المستشفى بثلاث أجهزة تنفس صناعي، وجهاز فصل البلازما بوحدة أمراض الدم، مشيراً إلى أنه جار عمل كافة الإصلاحات والتجديدات بالعناية المركزة، وذلك من أجل عودة المستشفى للعمل بكامل طاقتها.