نشرت النجمة العالمية جينيفر أنيستون صورة لها من داخل منزلها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"؛ وذلك أثناء استعدادها للظهور عبر البث المباشر لحفل جوائز إيمي 2020 الإفتراضي، ظهرت فيها مرتدية البيجاما وتضع ماسك للبشرة.

وعلقت "أنيستون" على صورتها قائلة: "استعد لحفل إيمي، وأضع قناعا للوجه من نوع أخر"، وأضافت "تمنياتي بالتوفيق لجميع المرشحين، وسعيدة بالحفل المميز الذي نشهده هذا العام".

يُقام الآن حفل توزيع جوائز "إيمي 2020" التلفزيونية في دورته الـ 72، ولأول مرة في تاريخها؛ تشهد هوليوود إقامة حفلها افتراضيا وتخليها عن المراسم التقليدية، من تألق ألمع نجومها على السجادة الحمراء؛ وذلك بفضل الإجراءات الاحترازية التي فرضها وباء كورونا الصيني (Covid-19) في العالم.

يقدم حفل هذا العام النجم الكوميدي "جيمي كيميل"، داخل صالة مقاعدها فارغة بمقر الحفل الرسمي في مركز "ستابلز" في لوس أنجلوس؛ حيث صرح القائمين على حفل جوائز "إيمي 2020"، أن مقدمي الجوائز سيرتدون بدلات رسمية وقائية، من تصميم مصممة أزياء حفل جوائز الأوسكار الشهيرة "كاتيا كاهيل"، ويتم تسليم الجوائز للفائزين من منازلهم، بإرسال الكاميرات الخاصة بالحفل لتصوير المرشحين الـ 130 المتنافسين عليها.

ويُذاع الحفل في بث مباشر على قنوات أمريكية من بينها "ABC"، و"CBS"، بالإضافة إلى موقع "يوتيوب"، ويظهر النجوم المرشحين للجوائز من خلال شاشات صغيرة، اللذين طُلب منهم استبدال أزيائهم الرسمية بثياب منزلية، واختيار كلماتهم بعناية فائقة؛ تضامنا مع هذا الحدث الإفتراضي الضخم.