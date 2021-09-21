محافظ البحيرة يكرم أوائل الشهادات العامة خلال حفل فنى بأوبرا دمنهور

شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مساء اليوم الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بدار أوبرا دمنهور، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام ذكرى انتصار أهالي رشيد على حملة فريزر الإنجليزية عام ١٨٠٧م.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن المحافظة تخطو خطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كل القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مشيراً إلى أنه تم خلال العامين الماضيين تنفيذ ٣٥٢٨ مشروعا على أرض المحافظة منها ما تم الانتهاء منه والجاري تنفيذه في ل المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٧٢ مليار جنيه.

وأضاف أن ما شهدته مصر تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

وأوضح المحافظ، أن البحيرة تخطو وتسابق الزمن بمشروعات تتجاوز الآفاق فى عيدها القومي نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكمية للرئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن احتفالنا بالعيد القومي للمحافظة يأتي وهو يحمل بين يديه بشرى افتتاح ١١٢ مشروعاً عملاقاً جديداً وذلك بتكلفة تتجاوز ٤ مليارات جنيه خدمة لمواطنى المحافظة الكرام، وتتوالى الإنجازات لنحصد كل يوم مشروعا جديدا يضيف لبلادنا جديدا وجديدا.

وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات المحافظة، خلال الفترة الماضية وما تشهده من إنجازات فى مختلف القطاعات، بالاضافة إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة هدية السيد الرئيس لشعب البحيرة باختيار عدد ٦ مراكز لخدمة أكثر من ٥٠% من أبناء البحيرة بتنفيذ ٨٠٢١ مشروعا فى ١٥ قطاعا متنوعا بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنيه.

وخلال الاحتفالية قام اللواء المحافظ بتكريم أوائل الشهادات العامة على مستوى المحافظة، أوائل الشهادات العامة (ثانوية عامة - تعليم فنى - اعدادية عامة - ذوى قدرات خاصة): علمى علوم، روان الصافى الرئيس عطا الله الأول بمجموع ٩٧.٥٦% - كفر الدوار، محمد هشام عبد القادر عبدة الثانى مكرر بمجموع ٩٧.٣٢% - الرحمانية، معتز فرج احمد جابر حراز الثانى مكرر بمجموع ٩٧.٣٢% - إدكو.

وتضمنت الإحتفالية عروضاً فنية لفرقة لكورال جامعة دمنهور وكورال مركز الإبداع الفني بعنوان "أيد واحدة"، كما قدمت فرقة دار الأوبرا عددا من الأغاني الوطنية والتراثية.

شهد الاحتفالية، الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور واللواء أمجد عبدربه مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وحازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح. أحمد السويدى المستشار العسكرى، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية والتنفيذية والدينية وأسر الطلاب المكرمين.