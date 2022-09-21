السكة الحديد: إيقاف التشغيل الصيفي لقطارات القاهرة- مرسى مطروح والعكس بداية من الجمعة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إيقاف التشغيل الصيفي لقطارات (القاهرة- مرسى مطروح) والعكس، ابتداءا من يوم الجمعة القادم.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إنه سيتم إيقاف تشغيل قطار 772/773 (نوم + مكيف) (القاهرة- مرسى مطروح)، على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة غدا الخميس، على أن يعود بقطار 775/ 774 (نوم + مكيف) (مرسى مطروح- القاهرة) بآخر رحلة من مرسى مطروح بعد غدا الجمعة.

وأضافت الهيئة أنه اعتبارا من السبت القادم سيتم إيقاف تشغيل قطار 939 /940 ثالثة مكيفة (القاهرة- مرسى مطروح)، على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الجمعة القادم، على أن يعود بقطار 943 /942 ثالثة مكيفة (مرسى مطروح- القاهرة) بآخر رحلة من مرسى مطروح بعد غدا الجمعة.

وتابعت أنه اعتبارا من يوم السبت القادم سيتم إيقاف تشغيل قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة (القاهرة- مرسى مطروح)، على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الجمعة القادمة، على أن يعود بقطار 1935/1936 ثالثة مكيفة (مرسى مطروح- القاهرة) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم السبت القادم.