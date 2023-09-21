غلق 4 معابر مخالفة على حرم السكة الحديد بكوم حمادة في البحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على رصد ومتابعة جميع المعابر غير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية، وعدم إعادة فتح أي معبر مغلق نظرا لما يمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وعدم انتظام حركة سير القطارات.

وذكرت بلبع في بيان لها اليوم، أن الوحدات المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد أغلقت 4 معابر عشوائية ومخالفة على حرم السكة، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وأهابت محافظة البحيرة بالمواطنين بعدم إنشاء أي معابر غير قانونية وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانوني تم إغلاقه على خطوط السكك الحديدية، ما يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.