الحكومة الألمانية تحذر من عواقب تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله

أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها حيال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط في لبنان.

وقال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن هيبشترايت، في برلين: "يجب ألا يتحول الصراع بين إسرائيل وحزب الله إلى حريق إقليمي إذ إنه سيؤدي إلى عواقب مروعة وطويلة الأمد بالنسبة للسكان في جميع أنحاء المنطقة، فالدمار الناجم عن مثل هذه المواجهة سيكون كارثيا".

وأضاف هيبشترايت أن مدنيين أبرياء أُصِيْبُوا وقُتِلُوا في الأيام الأخيرة، وأردف أن الناس في الدولة المجاورة لإسرائيل من الشمال (لبنان) يعيشون في حالة من الخوف والرعب، رغم أن "قطاعات كبيرة من السكان" ليس لهم علاقة بالصراع.

وأكد المتحدث على "ضرورة إتاحة حل دبلوماسي للصراع"، مشدداً على ضرورة انسحاب قوات حزب الله من منطقة الحدود مع إسرائيل "حتى يتمكن الناس في شمال إسرائيل من العودة إلى منازلهم".

كانت حصيلة القتلى جراء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت أمس الجمعة، ارتفعت وفقًا للتقارير الرسمية إلى 37 قتيلاً. كما أفادت هذه التقارير بوصول عدد المصابين إلى ما لا يقل عن 68 شخصا.

وكان حزب الله أعلن عن مقتل ما مجموعه 15 فردا من أعضائه في هذه الغارة. وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية فراس الأبيض أعلن أيضاً عن ارتفاع أعداد القتلى بعد الانفجارات المشتبه في أنها منسقة من قبل إسرائيل والتي طالت أجهزة الاتصال اللاسلكي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حيث بلغ العدد الإجمالي للقتلى 39 شخصاً.