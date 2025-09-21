وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفيًا اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس"، "أن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تلقى اتصالا هاتفيًا اليوم الأحد، من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بحثا خلاله العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة حيالها".

من جانبها ذكرت الخارجية الأمريكية أن روبيو أكد التزام الولايات المتحدة بأمن دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت إلى أن الوزيرين "ناقشا الوضع في سوريا والسودان بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتأمين عودة المحتجزين من غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وضمان عدم تدخّل حماس في مستقبل غزة".