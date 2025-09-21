الوكالة الدولية للطاقة الذرية: باكستان ملتزمة بالعمل على تعزيز البرنامج النووي السلمي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتقدم المطرد الذي حققته باكستان في تطوير قدراتها في مجال التكنولوجيا النووية المدنية.

وفي رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب اجتماعه مع رئيس هيئة الطاقة الذرية الباكستانية، علي رضا أنور على هامش المؤتمر العام الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أشاد المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو جروسي بالتعاون الوثيق بين باكستان والوكالة، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.

وسلط جروسي الضوء على إنجازات باكستان في توسيع قدراتها في مجال الطاقة النووية المدنية. وأضاف أن برنامج الطاقة النووية الباكستاني يتقدم "بوتيرة جيدة"، لاسيما مع استمرار بناء الوحدة الخامسة في محطة تشاشما للطاقة النووية(سي.5).

وخلال الاجتماع، استعرض المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس هيئة الطاقة الذرية الباكستانية مجالات التعاون في إطار مبادرات الوكالة المختلفة.