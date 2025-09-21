الغرفة التجارية بمطروح: تنظيم قافلة طبية مجانية بداية من الثلاثاء المقبل

أعلن مختار جبريل، رئيس الغرفة التجارية بمطروح، تنظيم قافلة طبية مجانية تضم 6 تخصصات مختلفة، للكشف وصرف العلاج بالمجان، بمقر الغرفة، على مدار ثلاثة أيام متتالية، تبدأ من الثلاثاء وحتى الخميس من الأسبوع الجاري.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، في بيان اليوم الأحد، أن الكشف وصرف العلاج سيكونان مجانًا لجميع المواطنين ضمن القافلة الطبية، على أن يبدأ الكشف في العاشرة صباحًا خلال فترة إقامتها بمقر الغرفة التجارية، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حرص الغرفة التجارية بالمحافظة على خدمة المجتمع.

من جانبه، أكد محمد غازي، مدير الغرفة التجارية بمطروح، أنه من المقرر أن تضم القافلة الطبية المجانية مجموعة من التخصصات الطبية المختلفة، وذلك على مدار ثلاثة أيام: "الثلاثاء، والأربعاء، والخميس".

وأشار إلى أن التخصصات المتاحة داخل القافلة تشمل: "عيادة أسنان، باطنة، عيادة أطفال، عيادة عيون، عيادة جراحة، عيادة نسا، صيدلية مجانية"، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية مجانية.