ترامب يهدد مادورو بشأن فنزويليين يريد ترحيلهم من أمريكا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعواقب وخيمة ما لم تسترجع بشكل فوري بعض المواطنين الفنزويليين.

وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" يوم السبت، :" أخرجوهم من بلادنا بحق الجحيم، الآن وفورا ، وإلا ستدفعون ثمنا باهظا".

واتهم ترمب مجددا الحكومة الفنزويلية بدفع ما أسماهم "مجرمين خطيرين" إلى دخول الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب ،:" نريد أن تقبل فنزويلا فوراً جميع السجناء، ونزلاء مصحات الأمراض العقلية التي تشمل أسوأ مستشفيات الأمراض العقلية في العالم، التي 'دفعتهم ( القيادة ) في فنزويلا إلى الولايات المتحدة. لقد تضرر الآلاف من مواطنينا بشدة، بل ولاقوا حتفهم ، على يد هؤلاء (الوحوش)."

يشار إلى أن ترامب غالباً ما يستخدم تعميمات واسعة ويصور المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة على أنهم مجرمون.

وكانت عمليات الترحيل الجماعي أحد الوعود الرئيسية خلال حملة ترامب الانتخابية. ومنذ عودته إلى منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي، نظمَت إدارته مداهمات صاحَبها إصدار بيانات صحفية وصور وتحديثات منتظمة عن عمليات الترحيل لعرض مجهوداتها.