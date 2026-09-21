التعليم العالي: إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة ومدارس STEM والنيل المصرية الدولية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بمختلف مراحلها، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وطلاب مدارس النيل المصرية الدولية، للعام الجامعي 2026/2027.

وقد تم إرسال القوائم النهائية للطلاب إلى الكليات والمعاهد المرشحين لها، وفقًا لنتائج تقليل الاغتراب والقواعد والضوابط المنظمة للتحويلات والطاقة الاستيعابية المتاحة بالكليات والمعاهد.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:www.tansik.digital.gov.eg

وأهابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطلاب سرعة التوجه إلى الكليات والمعاهد المرشحين لها، لاستكمال إجراءات القبول والقيد.