 التعليم العالي: إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة ومدارس STEM والنيل المصرية الدولية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التعليم العالي: إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة ومدارس STEM والنيل المصرية الدولية

عمر فارس
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2026 - 11:52 م | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2026 - 11:52 م

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بمختلف مراحلها، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وطلاب مدارس النيل المصرية الدولية، للعام الجامعي 2026/2027.

وقد تم إرسال القوائم النهائية للطلاب إلى الكليات والمعاهد المرشحين لها، وفقًا لنتائج تقليل الاغتراب والقواعد والضوابط المنظمة للتحويلات والطاقة الاستيعابية المتاحة بالكليات والمعاهد.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:www.tansik.digital.gov.eg

وأهابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطلاب سرعة التوجه إلى الكليات والمعاهد المرشحين لها، لاستكمال إجراءات القبول والقيد.

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