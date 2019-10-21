 الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة اليوم.. وأمطار على محافظات الصعيد - بوابة الشروق
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الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة اليوم.. وأمطار على محافظات الصعيد

أميرة علي
نشر فى : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 7:01 ص | آخر تحديث : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 7:03 ص

قال إبراهيم عطا، المتحدث الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تؤثر على كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc » الأحد، إنه بداية من اليوم الاثنين وحتى الجمعة المقبلة ستتعرض البلاد لحالة من الاستقرار مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة مابين 3 إلى 5 درجات، وبأمطار على كافة الأنحاء.

تابع: الأمطار تتنوع مابين متوسطة الشدة وغزيرة بعض الأحيان تصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية، مشيرًا إلى أن أكثر المحافظات المتعرضة للأمطار هى جنوب سيناء والبحر الأحمر وجميع محافظات الصعيد.

أوضح أن الهيئة العامة تبذل قصارى جهدها في رصد حالة الجو وإصدار البيانات الدقيقة إلى كافة الجهات المسئولة والمعنية لاتخاذ التدابير اللازمة في أي ظاهرة جوية قد تكون خطيرة، منوهًا بأن هناك تعاون بين وزارة الطيران المدني والهيئة العامة للأرصاد لواجهة جميع الظواهر الجوية.


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