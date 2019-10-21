فريق بحث للقبض على المتهمين الثلاثة بقتل عامل وإصابة نجله في بدر

كثفت أجهزة الأمن في القاهرة من جهودها للقبض على المتهمين الثلاثة بقتل عامل وإصابة نجله فى مدينة بدر، بعد ارتادئهم النقاب لتنفيذ جريمتهم.

وقال مصدر أمني إنه فور تلقي قسم شرطة بدر، بلاغًا من الأهالي بسماع دوى إطلاق نار وفور انتقال قوة أمنية، تبين العثور على جثة عامل ونجله مصابًا وغارقًا في دمائه، مضيفا أن الأجهزة الأمنية استمعت لشهود العيان فى المنطقة الذين أكدوا مشاهدتهم لثلاثة أشخاص يرتدون النقاب، فتحوا النار على المجني عليه ونجله، ثم استقلوا سيارة ولاذوا بالفرار.

وأوضح المصدر أن قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة تواصل جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، للقبض على المتهمين، وأمر مدير مباحث العاصمة اللواء نبيل سليم، بتشكيل فريق بحث لكشف هوية الجناة.

من جانبها، صرحت نيابة الشروق وبدر، بإشراف المحامى العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، بدفن جثة المجني عليه بعد الانتهاء تقرير الصفة التشريحية، وانتقل فريق من النيابة للاستماع لأقوال نجله، وأمرت النيابة بتفريع الكاميرات المحيطة بمحل الواقعة.

وكان اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة بدر، بقيام 3 أشخاص يرتدون النقاب أطلقوا النار على صاحب محل لبيع الطيور، ما أسفر عن وفاته وإصابة نجله تحرر المحضر وتولت النيابة التحقيق.