الولايات المتحدة تسجل 60 ألفا و315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 8 ملايين و273 ألفا و296 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 60 ألفا و315 حالة إصابة جديدة.

وقالت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 221 ألفا و52 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 933 حالة وفاة جديدة على الأقل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.