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خاص لـ«الشروق»: كاف يتجه لتأجيل مباراة الزمالك والرجاء

محمد عبدالمحسن
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:43 ص

كشف مصدر مقرب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن اقتراب "كاف" من الإعلان عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء، والتي كان مقرر إقامتها في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري الأبطال مساء يوم السبت المقبل.

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن الكاف يتجه لتأجيل المباراة لما بعد 27 أكتوبر الجاري.

وأوضح المصدر، أن "كاف" لم يحدد الموعد النهائي لمباراة الزمالك والرجاء حتى الآن، وذلك في ظل القرار التي اتخذته وزارة الصحة المغربية، على إدارة الرجاء بدخول جميع اللاعبين في الحجر الصحي، باعتبارهم مخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن البروتوكول الصحي الذي اعتمده "كاف" بشأن الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المسجلة في صفوف الأندية الإفريقية يقضي بتحويل الأمر للجنة الطوارئ التابعة للكاف في حال تخطي عدد الإصابات 5 حالات في الفريق، في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد فاز ذهابًا في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد الخامس، مساء الأحد الماضي بهدف دون رد.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن في وقت سابق عن إقامة مباراة النهائي في السادس من نوفمبر المقبل.


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