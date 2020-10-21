«طب طنطا» تحصل على تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة

أعلنت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تجديد اعتماد كلية الطب بجامعة طنطا، حيث تقدم الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، بخالص التهنئة لكلية الطب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والإداريين والعاملين والطلاب، على ما بذلوه من جهد أهل الكلية لتجديد اعتمادها.

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، إلى أن الجامعة حريصة على دعم وتطوير العملية التعليمية بما يتفق ومعايير الجودة للوصول إلى خريج قادر على المنافسة في سوق العمل داخليًا وخارجيًا.

وأضاف أن الجامعة لا تألوا جهداً في توفير كل أوجه الدعم اللازم للارتقاء بالقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية لسائر كليات الجامعة للحصول على الاعتماد ومنافسة مثيلاتها في الجامعات المصرية والعربية والدولية، وضمان جودة التعليم.

وأشار كل من الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا إلى أن كلية الطب حريصة دائما على تقديم برامج أكاديمية متميزة ذات جودة عالية تحكمها المعايير القومية والعالمية، إلى جانب حرص الكلية الدائم على رفع كفاءة جميع منتسبي الكلية وخريجيها الكلية ليكونوا مؤهلين للعمل محليًا وعالميًا والارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر.

وأكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب أن قرار تجديد الاعتماد جاء لاستيفاء الكلية جميع المعايير الأكاديمية التي ترتبط بالقدرة المؤسسية والفعالية التعليمية وفق تقارير المراجعين والخبراء، حيث اطلعت اللجنة على جميع أنشطة الكلية المختلقة سواء الطلابية أو المجتمعية.

كما عقدت عددًا من اللقاءات مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية والإداريين والطلاب، للوقوف على تقييم القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية داخل الكلية.

من جانبها أوضحت الدكتور عزة حسن، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة أن كلية طب من أول الكليات المتعمدة بجامعة طنطا وقد تم تجديد اعتمادها مرة أخرى.

ويتابع المركز بشكل دوري الاعتماد الأكاديمي لكليات الجامعة وتجدديها، حيث يبلغ عدد كليات الجامعة المعتمدة 7 كليات.