رئيس أوروجواي السابق يترك مجلس الشيوخ عن عمر 85 عاما بسبب كورونا

ذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس أوروجواي السابق خوسيه "بيبي" موخيكا، أحد رموز التيار اليساري في أمريكا اللاتينية، تخلى اليوم الثلاثاء عن مقعده في مجلس الشيوخ بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال الرجل الذي يبلغ من العمر 85 عاما في خطاب الوداع "أنا راحل لأن الجائحة تطردني. كوني عضوا بمجلس الشيوخ يعني التحدث إلى الناس والذهاب إلى كل مكان. أنا تحت التهديد من جميع الجوانب: من الشيخوخة ومن مرض المناعة المزمن الذي اعاني منه" .

كما قال إن "هناك وقتا لنغادر فيه في هذه الحياة" وأنه من الضروري "إعطاء فرصة للأجيال الجديدة".

وخلال فترة رئاسته من 2010 إلى 2015 ، صعد عضو الميليشيا السابق إلى الشهرة الدولية باعتباره "أفقر رئيس في العالم"، حيث تبرع تقريبا بكامل راتبه للأعمال الخيرية.

وكان يعيش في مزرعة متداعية، وكان يقود سيارة قديمة ويقل فيها المتنزهين.

وغادر "الرئيس الفيلسوف"، الذي تُنشر أقواله على وسائل التواصل الاجتماعي، مجلس الشيوخ في عام 2018، لكنه عاد في العام التالي كعضو في ائتلاف الجبهة العريضة بعد حملة ناجحة للغاية.

واستقال خوليو ماريا سانجينيتي، الذي تولى الرئاسة مرتين في الثمانينيات والتسعينيات، أيضا من مجلس الشيوخ.

وقال سانجينيتي، الأصغر من موخيكا بسنة، إنه كان يخطط لهذه الخطوة بالفعل قبل انتخابات 2019.