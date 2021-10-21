الدبيبة: مؤتمر استقرار ليبيا استكمال للجهود الدولية المبذولة حول الملف الليبي

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أن "مؤتمر ليبيا للاستقرار"، الذي أعلن عنه خلال مؤتمر برلين الثاني هو استكمال للجهود الدولية المبذولة بشأن الملف الليبي.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن ذلك جاء خلال لقاء الدبيبة اليوم الخميس، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز أنين، قبيل انطلاق مؤتمر ليبيا للاستقرار، بحضور سفير ألمانيا المعتمد لدى ليبيا والوفد المرافق له.

وفي نفس السياق، استقبل الدبيبة وزيري الخارجية التونسي عثمان الجراندي، والجزائري رمضان لعمامرة، كل على حدة، قبيل انطلاق أعمال المؤتمر.

وتحتضن العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، المؤتمر الوزاري الدولي، المعني بـ"مبادرة استقرار ليبيا»، بمشاركة دولية واسعة، وسيبحث المؤتمر مسألة "انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية التي يشكل استمرار وجودها تهديدا ليس فقط لليبيا، بل للمنطقة بأسرها"، وفق المنقوش.

كما سيتناول المؤتمر دعم وتشجيع الخطوات والإجراءات الإيجابية التي من شأنها توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة، بما يعزز قدرته على حماية أمن ليبيا وسيادتها ووحدة ترابها.