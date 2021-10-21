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مدير طب القوات المسلحة: معايير اختيار الطلاب تختلف عن كل كليات مصر

كلية الطب بالقوات المسلحة
كلية الطب بالقوات المسلحة
أحمد علاء
نشر في: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 10:05 م | آخر تحديث: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 10:05 م

قال اللواء طبيب خالد شكري مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، إن ما يميز الكلية عن بقية الكليات يبدأ باختيار الطلبة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع" على شاشة "dmc"، مساء الخميس، أن هناك اختلافًا في معايير اختيار الطلبة عن بقية الكليات التي يمثّل معيارها الوحيد هو مجموع الطالب في الثانوية العامة.

وأوضح أنّ الكلية تضع عدة معايير، مثّل مستوى الليقاقة البدنية ومستوى الليقافة النفسية، إلى جانب المواد التفضيلية التي يمتحن فيها الطالب، وهي مواد الأحياء والكيمياء والكمبيوتر واللغة الإنجليزية.

وأشار مدير الكلية، إلى أنّ درجات هذه المواد تمنح الطلاب الناجحين وضعًا تفضيليًّا فيما بينهم.

وأفاد بأن اختيار أعضاء هيئة التدريس في الكلية يخضع لعدة معايير، تشمل المفاضلة من حيث الحصول على التعليم الطبي وعدد الأبحاث التي نشروها، مؤكّدًا أن أعضاء هيئة التدريس يستعرضون مؤهلاتهم أمام لجان متخصصة.


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