 الخارجية السعودية: إجماع عربي ودولي على خروج القوات الأجنبية من ليبيا - بوابة الشروق
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الخارجية السعودية: إجماع عربي ودولي على خروج القوات الأجنبية من ليبيا

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي
د ب أ
نشر في: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 8:23 م | آخر تحديث: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 8:23 م
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن هناك إجماعًا عربيًّا ودوليًّا على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا.

وأضاف وزير الخارجية في تصريحات لفضائية "العربية"، اليوم الخميس، أن رؤية المملكة كانت دومًا تؤكد على قدرة الليبيين على حل مشاكلهم.

وكان وزير الخارجية وصل اليوم الخميس، إلى العاصمة الليبية طرابلس، للمشاركة في المؤتمر الوزاري لدعم استقرار ليبيا، الذي عقد اليوم بمشاركة دولية واسعة.

وكان في استقبال وزير الخارجية لدى وصوله مطار طرابلس الدولي، وزير المالية الليبي خالد المبروك، وعدد من المسؤولين في الحكومة الليبية.

يذكر أنه يشارك في مؤتمر دعم استقرار ليبيا، ممثلون عن31 دولة، لإعطاء دفع للمسار الانتقالي السلميّ والانتخابات التشريعية الليبية.

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