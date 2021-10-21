زار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ليبيا للمشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا، الذي عُقد في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، وكذلك عقد لقاءات مع القيادات الليبية.

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط، أكد في مداخلته خلال الاجتماع على تثمين الجامعة العربية للمبادرة الليبية، مشيراً إلى موقف الجامعة إزاء التطورات الخاصة بليبيا والمستند إلى قرارات مجلس الجامعة الهادفة إلى تقديم الدعم والمساندة لليبيا لتجاوز المصاعب والتحديات التي تواجهها في الفترة الحالية.

كما شدد أبوالغيط، في كلمته ،على الأهمية التي توليها الجامعة العربية لاستحقاق الانتخابات المقرر عقدها في ديسمبر المقبل وكذلك مسألة إنهاء كافة اشكال التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا، بالإضافة إلى مختلف الموضوعات الأخرى ذات الأهمية في الملف الليبي عموما.

وأوضح المصدر أن الأمين العام للجامعة العربية أجرى مجموعة من اللقاءات السياسية خلال الزيارة مع كل من :محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ونائبي الرئيس عبدالله اللافي، وموسى الكوني، كما أجرى لقاءً مطولاً مع عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف المصدر أنه جرى خلال هذه اللقاءات تبادل وجهات النظر بشأن جهود الحكومة الليبية في تدعيم استقرار البلاد وقيادتها إلى بر الأمان وكذا سبل دعم الجامعة العربية للتطورات السياسية التي تشهدها ليبيا، بما يتيح تنفيذ الاستحقاقات التي نصت عليها خارطة طريق "المرحلة التمهيدية للحل الشامل" في ليبيا، وكذا دعم تنفيذ خطة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة الأراضي الليبية والتي تم اعتمادها مؤخراً.

وأوضح المصدر أن الأمين العام للجامعة العربية ثمن ما تمت مناقشته مع مختلف القيادات الليبية والذي أبرز عزمهم المضي قدما في تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة.

كما أكد أبو الغيط على استعداد الجامعة العربية لتقديم كل ما من شأنه جلب المزيد من الاستقرار الذي تشهده ليبيا في الوقت الراهن لمصلحة الشعب الليبي.