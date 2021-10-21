نظمت جامعة السويس بالتعاون مع ثقافة السويس، الاحتفال السنوى بذكرى انتصارات أكتوبر واحتفالات السويس بالعيد القومى، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والفنان هشام عطوه رئيس الهيئة العامة لقصورالثقافة، وبحضور الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، والكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافي.



وقال الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، إن الاحتفالية أقيمت بجامعة السويس وسط الحرص على الاحتفال السنوي بذكري إنتصارات أكتوبر المجيدة واحتفالات السويس بالعيد القومى، بحضور رموز الفكر والثقافة والفن، حيث تم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، وأقيم حفل غنائي لفرقة الموسيقي العربية وعرض غنائى لفرقة المطرب وائل الفشنى، بجانب تقديم عروض فرقة السمسمية وأغاني السويس التراثية وعروض للفنون الشعبية، بالإضافة إلى كلمات الترحيب من الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس.



وأضاف نبيل، أنه على هامش الاحتفال تم إفتتاح معرض الفنون التشكيلية، وتم عقد الندوة التثقيفية بحضور المؤرخ عبده مباشر، والدكتور وسيم السيسي.