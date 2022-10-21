مسحة طبية لمنتخب الشاطئية قبل مواجهة مدغشقر غدا

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أجرى منتخب مصر للكرة الشاطئية، مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا تحت إشراف الدكتور هاجد هانى رئيس الجهاز الطبى قبل مواجهة منتخب مدغشقر غدا فى المباراة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في موزمبيق.

ويخوض منتخب مصر مواجهته الأولى أمام مدغشقر فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصر الغد بمدينة ڤيلانكولوس.

ويرأس بعثة المنتخب فى موزمبيق محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية.

وتضم قائمة المنتخب كلا من زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومحمد عبد النبى وأحمد الشحات ومصطفى صاصا واسلام احمد وعبدالرحمن الشافعي وهيثم كوستا والحسيني طة وحسام باولو وإسماعيل بهجت.