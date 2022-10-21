أبو ظبي الرياضي: تذاكر مباراة السوبر المصري اقتربت من النفاد

كشف سهيل العريفي المدير التنفيذي لمجلس أبو ظبي الرياضي آخر استعدادات كأس السوبر المصري المقام في الإمارات.
وقال العريفي في تصريحاته تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «اقتربت التذاكر على الانتهاء، والمتبقي حوالي 900 تذكرة قبل 9 أيام من المباراة».
وأضاف: «السوبر المصري أحد أهم الفعاليات بالنسبة لنا، لانه يجذب العديد من الجماهير».
وأكمل: «اعتقد أن الطاقم التحكيمي سيكون اجنبي والجانب المصري هو من حدده».
وواصل: «فمنا بترحيل مباريات الدوري الاماراتي في يوم مباراة السوبر المصري حتى يكون اليوم مخصص له فقط».
وأتم: «ستكون هناك جوائز مالية للفريقين، إذا أرادا التصريح بالرقم فهذا يعود إليهما. وسيصل الفريقان في نفس اليوم وهو 25 أكتوبر».