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أبو ظبي الرياضي: تذاكر مباراة السوبر المصري اقتربت من النفاد

محمد جلال
نشر في: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 1:33 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 1:36 ص

كشف سهيل العريفي المدير التنفيذي لمجلس أبو ظبي الرياضي آخر استعدادات كأس السوبر المصري المقام في الإمارات.

وقال العريفي في تصريحاته تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «اقتربت التذاكر على الانتهاء، والمتبقي حوالي 900 تذكرة قبل 9 أيام من المباراة».

وأضاف: «السوبر المصري أحد أهم الفعاليات بالنسبة لنا، لانه يجذب العديد من الجماهير».

وأكمل: «اعتقد أن الطاقم التحكيمي سيكون اجنبي والجانب المصري هو من حدده».

وواصل: «فمنا بترحيل مباريات الدوري الاماراتي في يوم مباراة السوبر المصري حتى يكون اليوم مخصص له فقط».

وأتم: «ستكون هناك جوائز مالية للفريقين، إذا أرادا التصريح بالرقم فهذا يعود إليهما. وسيصل الفريقان في نفس اليوم وهو 25 أكتوبر».


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