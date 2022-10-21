الأمم المتحدة: ارتفاع تاريخي في المساحات المزروعة بـ«الكوكا» في كولومبيا

قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوم الخميس إن محاصيل نبات الكوكا غير المشروعة في كولومبيا وصلت إلى مستويات مرتفعة تاريخية في عام 2021.

وارتفعت المساحة المزروعة بالكوكا من 143 ألف هكتار في عام 2020 إلى 204 آلاف هكتار، بزيادة 43% ، مما أدى إلى توقف الاتجاه الهبوطي على مدار ثلاث سنوات.

وزاد الانتاج المحتمل من هيدروكلوريد الكوكايين، المادة النقية للكوكايين، إلى 1400 طن، وهو مستوى تاريخي مرتفع.

وتعتبر كولومبيا واحدة من أكبر منتجي الكوكايين في العالم، المصنوع من نبات الكوكا، متفوقة على بيرو وبوليفيا.

ولم تتمكن معاهدة السلام مع منظمة فارك التي كانت تمارس حرب العصابات، والتي مولت نفسها بتهريب المخدرات، ولا أزمة فيروس كورونا، من وقف زراعة الكوكا على نطاق واسع في كولومبيا.

ويجري تهريب جزء كبير من الكوكايين إلى الولايات المتحدة. كما جرى تنفيذ عمليات ضبط لكميات قياسية في أوروبا خلال الآونة الأخيرة.