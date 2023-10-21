حزب الله يستهدف 3 مواقع عسكرية وقوة مشاة وآليات إسرائيلية

استهدف عناصر "حزب الله "عصر اليوم السبت، ثلاثة مواقع عسكرية إسرائيلية هي موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتلال كفرشوبا، وموقع العباد، وموقع حانيتا، بالإضافة إلى استهداف آلية هامر ودبابة إسرائيلية.

وأعلن "حزب الله" في بيان مساء اليوم السبت أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية قاموا عصر هذا اليوم السبت الموافق 21-10-2023 بقصف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتلال كفرشوبا بالصواريخ والأسلحة المناسبة".

وفي بيان ثان، قال "حزب الله" إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية قاموا عصر هذا اليوم السبت الموافق 21 أكتوبر باستهداف موقع العباد بالصواريخ الموجهة وتدمير كمية من تجهيزاته الفنية والتقنية".

وقال "حزب الله" في بيان ثالث إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية قاموا عصر هذا اليوم السبت الموافق 21-10-2023 باستهداف موقع حانيتا بالصواريخ الموجّهة".

وأشار "حزب الله" في بيان رابع إلى أن مجاهدي المقاومة الإسلامية قاموا "عصر يوم السبت الموافق 21-10-2023 باستهداف قوة مشاة تابعة للعدو في ثكنة هونين المحتلة (راميم) وحقّقوا فيها إصابات مؤكدة".

وفي بيان خامس أعلن "حزب الله" أن مجاهدي المقاومة الإسلامية قاموا "عصر يوم السبت الموافق 21-10-2023 بإطلاق صواريخ موجّهة على آلية هامر تابعة لقوات الاحتلال في محيط ثكنة دوفيف وأوقعوا أفراد طاقمها بين قتيل وجريح. وعند تقدم دبابة صهيونية باتجاه الموقع المستهدف قام المجاهدون باستهدافها بالصواريخ الموجّهة".

بالمقابل قصفت القوات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم، أطراف بلدة بليدا، وأطراف بلدة برج الملوك. وتسبب القصف على أطراف بلدة برج الملوك، باحتراق عدد من أشجار الزيتون المثمر، وعملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق.

كما قصفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدتي الضهيرة وعلما الشعب، وطالت القذائف الاسرائيلية بلدة حولا الجنوبية الحدودية، وسقطت قرب المنازل، وأصابت إحدى السيارات من نوع رابيد. بالإضافة إلى بلدات يارون وعيتا الشعب ورميش.

وسقطت قذيفة إسرائيلية على مزرعة ماعز في وادي خنسا على أطراف بلدة الماري قضاء حاصبيا، مما أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الماعز.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على واد تقع بين بلدتي يارين والجبين، أعقبها بغارة ثانية على أطراف بلدة يارين، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

من جهة ثانية أعلنت "قوات الفجر" (الجناح العسكري للجماعة الإسلامية)، في بيان مساء اليوم السبت، أنه "في ضوء إمعان العدو الصهيوني في مواصلة الاعتداءات على أهلنا في الجنوب اللبناني وقصفه القرى ومحيطها واستهداف المدنيين، فضلا عن مجازره المروّعة التي يرتكبها في فلسطين وقد طالت مؤخراً دور العبادة، وجّهت قوات الفجر ضربات صاروخية جديدة ومركّزة استهدفت مواقع العدو الصهيوني في الأراضي المحتلة وحقّقت فيها إصابات مباشرة".

وأضاف بيان "قوات الفجر" "إنّنا إذ نؤكد على أن أي عدوان صهيوني يطال أهلنا سيتمّ الردّ عليه بمزيد من استهداف مواقع العدو، نؤكد أيضا دعمنا لأهلنا الصامدين الصابرين الثابتين في غزّة، ولمجاهديهم أنّنا وإيّاهم في خندق واحد لدحر هذا العدو".

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان.

كما يطلق عناصر ينتمون لبعض الفصائل الفلسطينية واللبنانية الصواريخ أحياناً من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وذلك بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية، كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" في السابع من أكتوبر الحالي، عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.