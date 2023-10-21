تقرير: ضغط غربي على إسرائيل لتأخير هجومها البري على غزة

قال مسئول إسرائيلي رفيع المستوى، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية يضغطون على إسرائيل لتأخير الهجوم البري على قطاع غزة، خشية من إحباط جهود تأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى.

وأضاف المسئول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، دون الكشف عن هويته، أن "الحكومات الغربية التي تضغط حاليا بهدوء على إسرائيل، لديها مواطنون من بين المفقودين، وتعتقد أنه كلما مر المزيد من الوقت، كلما أصبح من الصعب تأمين إطلاق سراح الرهائن".

وتابع: "تدرك الحكومات أن الغزو البري أمر محتمل للغاية، ولا تطلب من إسرائيل عدم شن أي غزو على الإطلاق، وبدلاً من ذلك يجب الانتظار لمحاولة معرفة ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية الإضافية يمكن أن تنجح"، على حد تعبيره.

وأعلن المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس "أبو عبيدة"، أمس الجمعة، إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين "لدواع إنسانية"، استجابة لجهود قطرية.

ويذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن سابقا عن وجود أكثر من 200 إسرائيلي أسرى في غزة، بعدما اقتادت حماس العشرات من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط من مستوطنات غلاف غزة إلى داخل القطاع في هجوم طوفان الأقصى 7 أكتوبر الجاري.

ومنذ ذلك الوقت، يواصل جيش الاحتلال استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.