أعرب هاني شكري، عن سعادته بعد فوزه بعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الإعلان رسميا عن نتيجة الانتخابات التي أقيمت مساء الجمعة.

وقال هاني شكري في تصريحات لقناة ناديه: «نتمنى أن يكون المجلس الجديد عند حسن ظن الجمعية العمومية، بعد اختيارنا لإدارة نادي الزمالك».

وأضاف: «سنعمل على تحقيق كل طموحات جمهور الزمالك، ونتمنى الابتعاد عن القضايا والطعون، ونبني الزمالك من جديد».

وأتم: «رسالتي إلى جماهير الزمالك أحبكم جدا وأنتم سبب سعادتي، ومساعدتكم شرف كبير لي».

وأصبح مجلس الزمالك الجديد يتكون من حسين لبيب رئيسا للزمالك، هشام نصر نائبا للرئيس، وحسام المندوه أمينا للصندوق، وعضوية كل من أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهاني شكري وهاني برزى وحسين السيد فوق السن، ونيرة الأحمر وأحمد خالد ورامى نصوحى تحت السن.