صلاح يطارد 3 أرقام قياسية أمام إيفرتون

يطارد محمد صلاح، نجم ليفربول، 3 أرقام قياسية حال تسجيله هدفًا في شباك إيفرتون، اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

سيصل محمد صلاح إلى هدفه الـ200 في مسيرته رفقة الأندية في بطولات الدوري حال تسجيله هدفًا في شباك إيفرتون، حيث سجل صلاح 144 هدفًا في الدوري الإنجليزي مع "ليفربول وتشيلسي"، و35 هدفًا في الدوري الإيطالي مع "فيورنتينا وروما"، و9 أهداف في الدوري السويسري مع "بازل"، إلى جانب 11 هدفًا في الدوري المصري مع "المقاولون العرب".

وإذا سجل محمد صلاح هدفًا في مباراة الديربي أمام إيفرتون سيصبح الثاني في قائمة لاعبي ليفربول الأكثر تسجيلًا في مباريات ديربي الميرسيسايد، وسيصل إلى هدفه رقم 6، بالتساوي مع روبي فاولر وديفوك أوريجي، حيث يتصدر دانييل ستوريدج بـ9 أهداف.

كما سيرتفع رصيد أهداف محمد صلاح على ملعب "أنفيلد"، حال تسجيله هدفًا، إلى 104 هدف، وسيصبح سادس أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في ذلك الملعب، مع السير كيني دالجليش وستيفن جيرارد.