الاتحاد الأوروبي يعلن دعم وكالة أونروا بـ16 مليون يورو

أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بـ16 مليون يورو.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن «الدفعة هي الثالثة إلى الوكالة منذ بداية العام الجاري».

وبحسب وكالة «وفا»، أشارت المفوضية إلى أن الاتحاد الأوروبي سيساهم في دعم «أونروا»، خلال هذا العام بـ82 مليون يورو.

وشددت على أن ذلك يأتي في إطار التزامها بمعالجة الأزمة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في فلسطين، أجيث سانجاي، ضرورة وقوف المجتمع الدولي خلف منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وتوفير التمويل اللازم لها لإغاثة الفلسطينيين.

وأضاف سانجاي -في تصريح خاص لقناة «القاهرة الإخبارية» السبت- أن الأوضاع في قطاع غزة وصلت لمرحلة كارثية»، مشيرًا إلى أن «المدنيين يعانون يوميا من أجل تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الضروريات المُنقذة للحياة من غذاء ومياه ومساعدات طبية وغيرها، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بأكمله».

وأكد أن الظروف المعيشية للفلسطينيين مروعة، مشيرا إلى تكدس مليون و700 ألف شخص في منطقة المواصي، وذلك في ظل انتشار مياه الصرف الصحي ونقص مواد النظافة.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع موظفي مفوضية حقوق الإنسان من الوصول إلى شمال غزة لإغاثة المدنيين.