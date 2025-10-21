 الأقصر.. افتتاح المسجد العتيق بقرية الرزيقات قبلي في أرمنت بعد ترميمه - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 1:48 م القاهرة
الأقصر.. افتتاح المسجد العتيق بقرية الرزيقات قبلي في أرمنت بعد ترميمه

محمد راشد
نشر في: الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 - 1:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 - 1:37 م

شهدت مدينة أرمنت بمحافظة الأقصر افتتاح المسجد العتيق بقرية الرزيقات قبلي، بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتطوير التي أعادت له طابعه التاريخي ودوره الديني في خدمة الأهالي.

وحضر الافتتاح عدد من القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية، إلى جانب المصلين من أبناء القرية والمناطق المجاورة، الذين حرصوا على المشاركة في الافتتاح وأداء أول صلاة في المسجد عقب تجديده.

وأكد المشاركون أهمية تطوير بيوت الله بما يتناسب مع رسالتها، مشيرين إلى أن المسجد يمثل قيمة دينية وتاريخية لأهالي الرزيقات، ويُعد مركزًا لنشر الوعي الديني وتعزيز روح الانتماء والمجتمع.

ويأتي افتتاح المسجد في إطار جهود دعم الأنشطة الدينية والثقافية في قرى المركز، وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الشعائر والخدمات المجتمعية التي تقدمها المساجد لأهالي القرى.




