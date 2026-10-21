هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتتح جناح السعودية بمعرض باكو الدولي للكتاب

افتتحت هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية، اليوم الأربعاء، جناح المملكة العربية السعودية في معرض باكو الدولي للكتاب 2026، الذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من المؤسسات الثقافية السعودية، وبرنامج يضم ندوات أدبية وأمسيات شعرية.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، إن مشاركة المملكة في المعرض تستهدف التعريف بالإنتاج الأدبي والفكري السعودي أمام الجمهور الأذربيجاني والدولي، إلى جانب توسيع التعاون الثقافي بين السعودية وأذربيجان.

وأضاف الواصل أن الهيئة تسعى إلى إتاحة فرص جديدة أمام الكتاب والناشرين السعوديين للتواصل مع نظرائهم من مختلف الدول، وبحث إمكانات التعاون في مجالات النشر والترجمة والتبادل المعرفي، مشيرا إلى أهمية المعارض الدولية في تعزيز التواصل بين المؤسسات الثقافية والأدباء.

ويشارك في الجناح السعودي، إلى جانب هيئة الأدب والنشر والترجمة، عدد من المؤسسات، بينها مكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والملحقية الثقافية السعودية في تركيا، ومركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي «دار القلم».

ويتضمن البرنامج الثقافي المصاحب للمشاركة السعودية سلسلة من الندوات الحوارية والأمسيات الشعرية، بمشاركة أدباء ومثقفين سعوديين، تناقش موضوعات تتعلق بالأدب والنشر والترجمة، وتتناول تجارب الكتاب السعوديين وحضور إنتاجهم الأدبي خارج المملكة.

وتأتي المشاركة ضمن أنشطة هيئة الأدب والنشر والترجمة في معارض الكتب الدولية، التي تستهدف التعريف بالإصدارات السعودية، وتوسيع قنوات التواصل بين الناشرين والمؤسسات المعنية بصناعة الكتاب.