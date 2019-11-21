خريطة الأفلام المصرية بالدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي



5 أفلام فى برنامج سينما الغد و«احكيلى» ينافس وحيدا بالمسابقة الدولية

عرض أول فيلم مصرى بتقنية تصوير 360 درجة ببرنامج الواقع الافتراضى عن مسيرة محمود رضا

أفلام منة شلبى وشريف عرفة ضمن «كلاسيكيات السينما المصرية» مجانا

«أولاد رزق 2» و«الفيل الأزرق» ضمن عروض بانوراما السينما المصرية



قائمة أفلام الدورة الحادية والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائى تزخر بالعديد من الأعمال المصرية سواء المشاركة فى المسابقات الرسمية أو الأعمال التى عرضت فى وقت سابق وتم ضمها لعروض بانوراما السينما المصرية، كما تضم القائمة أيضا أفلاما قديمة تعرض ضمن عروض كلاسيكيات السينما المصرية.



«الشروق» تقدم لكم خريطة الأفلام المصرية المعروضة ضمن فعاليات المهرجان ومواعيد عرضها كالتالى:

«إحياء الفن فى الواقع الافتراضى»

يشارك فى برنامج الواقع الافتراضى الذى استحدثه مهرجان القاهرة العام الماضى، الفيلم المصرى «إحياء الفن من خلال الواقع الافتراضى» للمخرج ماجد فراج، وهو برنامج يتيح لجمهور المهرجان فرصة فريدة من نوعها بتجربة تقنية الواقع الافتراضى، التى تحول المشاهد من مجرد متلق إلى مشارك فعال يملك القدرة على الانتقال إلى عوالم مختلفة تماما عن عالمه، من خلال نظارة يرتديها تدخله العالم الافتراضى الذى يتناوله الفيلم.



يكرم الفيلم الراقص مسيرة الفنان محمود رضا مصمم الرقصات المصرى والأب المؤسس للرقص الفلكلورى، كما يصفه مخرج الفيلم الذى يستخدم تقنية عرض الفيديوهات بزاوية 360، وهو أول فيلم فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط الذى يستخدم هذه التقنية للتعبير عن حب الفلكلور المصرى وتقديم التراث والفن القديم فى صورة تقنية حديثة لإدخال التكنولوجيا فى الفولكلور.



تعرض أفلام برنامج الواقع الافتراضي يوميا من الساعة 2 إلى 10م.

حديث ماريان فى «المسابقة الدولية»

يشارك الفيلم التسجيلى الوثائقى «احكيلى» للمخرجة ماريان خورى فى المسابقة الدولية هذا العام، ويعرض للمرة الأولى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومدته 98 دقيقة.



يبدأ الفيلم بحديث عادى بين المخرجة وابنتها، سرعان ما يتطور ويتشعب ليصير نقاشًا يلامس قيمًا كالأمومة والمسئولية وتواصل الأجيال، ومعنى أن تكون فردًا فى عائلة، لا سيما عندما تكون تلك العائلة قد أنجبت أشهر مخرجى السينما المصرية، يوسف شاهين.



يعرض الفيلم يوم 25 نوفمبر فى المسرح الكبير بدار الأوبر المصرية فى تمام الساعة 6.30 مساء، ويعاد عرضه فى اليوم التالى 26 نوفمبر بسينما كريم، فى تمام الساعة الساعة 4.30 عصرا.

«نوم الديك» فى مسابقة آفاق السينما العربية



يشارك الفيلم الوثائقى «نوم الديك» فى الجبل للمخرج سيف عبدالله فى مسابقة آفاق السينما العربية، وهو إنتاج مصرى سودانى، ويعرض عالميا لأول مرة.



الفيلم قصيدة لكل اللاجئين قى العالم الذين يبحثون عن الانتماء والشعور بالهوية ويكافحون للعيش والتمسك بالأمل، ومن خلال العديد من الشخصيات المتنوعة من السودان التى تعيش بالقاهرة نكتشف تفاصيل معقدة من حياتهم، التى ترسم واقعا حيويا حول ماهية اللاجئ.



يعرض يوم 26 نوفمبر بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية فى تمام الساعة 4 عصرا.

«أمين» فى العرض الأول بمسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة



يشارك فى مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة 5 أفلام مصرية وهى:



الفيلم الروائى «أمين» للمخرج أحمد أبوالفضل

فى عرضه العالمى الأول ويستمر لمدة 16 دقيقة، وتدور أحداثه حول إعلان وزارة الثقافة عن اكتشاف نسخة نادرة لفيلم غير مكتمل للمخرج الكبير شادى عبدالسلام، فيسعى أمين للحصول على هذه النسخة قبل أن تقع فى يد مخرج سيئ السمعة.



يعرض الفيلم فى سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية يوم 25 نوفمبر فى تمام الساعة 6.15 مساء.

فيلم التحريك «بحر من الرمال» للمخرجة نسمة رشدى

فى عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويستمر لمدة 4 دقائق، وتدور أحداثه حول مسافر يعيش تجربة خاصة بين كثبان سيوة الصحراوية، إذ يجد نفسه عالقًا فى أبعاد مختلفة من التاريخ والثقافات، ليتساءل إذا كان القدر له دور فى تدبير رحلته.



يعرض الفيلم فى سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية يوم 25 نوفمبر فى تمام الساعة 6.15 مساء.



الفيلم التسجيلى «البحث عن غزالة» بسام مرتضى

فى عرضه العالمى الأول ويستمر لمدة 20 دقيقة، وتدور أحداثه حول مخرج يبحث عن ممثل يلعب الشخصية الرئيسية فى فيلمه الروائى، أثناء تجارب الأداء لعدد من الأفارقة اللاجئين فى مصر يلتقى بريكو، السودانى الذى يحلم باحتراف كرة القدم والتمثيل والهجرة.



يعرض الفيلم فى سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية يوم 26 نوفمبر فى تمام الساعة 6.30 مساء.

الفيلم الروائى المصرى «فخ» للمخرجة ندى رياض

لأول مرة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويستمر لمدة 20 دقيقة، يلتقى خلاله حبيبان بعيدًا عن الأعين المتربصة فى مصر، فى إحدى المناطق القريبة من البحر ليمارسا الحب، لكن الاختبار الحقيقى للعلاقة بينهما يأتى عندما تقرر الفتاة أنها لا تريد الاستمرار.



يعرض الفيلم فى سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية يوم 24 نوفمبر فى تمام الساعة 6.15 مساء.

الفيلم الوثائقى «صورة لكل سرينة غارة» للمخرج خالد معيط

ويستمر لمدة 9 دقائق، وتدور أحداثه حول قصص عائلة مصرية تعانى من الحروب بدءا من الستينيات وحتى التسعينيات أثناء تصفحها لصورها. يتم سرد القصة من منظور الشخص الغريب الوحيد الذى تم العثور عليه فى ألبومات الصور.



يعرض الفيلم فى سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية يوم 27 نوفمبر فى تمام الساعة 6.30 مساء.

البانوراما المصرية وكلاسيكيات السينما



تعرض مجموعة من الأفلام المصرية الحديثة ضمن برنامج البانوراما المصرية إلى جانب مجموعة من الأفلام القديمة التى تعرض ضمن برنامج كلاسيكيات السينما المصرية من بينها أفلام المكرمين بجائزة فاتن حمامة التقديرية وهما المخرج شريف عرفه والممثلة منة شلبى وهى:



«ما وراء المحيط» إخراج ماركو أنطونيو أورسينى

يحكى الفيلم قصة تحدى التجديف، الذى خاضه المغامر المصرى عمر سمرة، برفقة لاعب الترايثلون المصرى عمر نور، لعبور مسافة 3 آلاف ميل بحرى فى المحيط الأطلنطى من سان سيباستيان دى لا جوميرا إلى ميناء نيلسون دوكيارد الإنجليزى فى أنتيجوا، ويتم رواية أحداث الفيلم على لسان من عاشوها.



يعرض فى مركز الابداع بدار الأوبرا المصرية يوم 24 نوفمبر الساعة 9.30 مساء.



«الفيل الازرق 2» إخراج مراون حامد

يعرض فى مركز الابداع بدار الأوبرا المصرية يوم 22 نوفمبر الساعة 9 مساء.



«الممر» إخراج شريف عرفة

يعرض فى مركز الابداع بدار الأوبرا المصرية يوم 26 نوفمبر فى تمام الساعة 8.45 مساء.



«الضيف» إخراج هادى الباجورى.

يعرض فى مركز الابداع بدار الأوبرا المصرية يوم 28 نوفمبر الساعة 10 مساء.

«الشغلة» إخراج رامز يوسف

يعرض فى مركز الابداع بدار الأوبرا المصرية يوم 27 نوفمبر الساعة 10 مساء.

«ولاد رزق 2» إخراج طارق العريان

يعرض فى مركز الابداع بدار الأوبرا المصرية يوم 23 نوفمبر الساعة 9 مساء، و«لما بنتولد» إخراج تامر عزت، ويعرض فى مركز الابداع بدار الأوبرا المصرية يوم 25 نوفمبر فى الساعة 9.30 مساء.



«أنا وبناتي» ــ 1961 ــ حسين حلمى المهندس

يعرض الفيلم مجانا فى سينما راديو، فى الساعة 3 عصرا.



«ابن حميدو» ــ 1957 ــ إخراج فطين عبدالوهاب.

يعرض الفيلم مجانا فى سينما راديو يوم 21 نوفمبر فى تمام الساعة 6 مساء.



«الإرهاب والكباب» ــ 1992 ــ إخراج شريف عرفة

عرض الفيلم مجانا فى سينما راديو يوم الخميس 21 نوفمبر فى تمام الساعة 9 مساء.

«الماء والخضرة والوجه الحسن» ــ 2016 ــ إخراج يسرى نصر الله

يعرض الفيلم مجانا فى سينما راديو يوم 22 نوفمبر فى الساعة 9 مساء و«اللص والكلاب» ــ 1962 ــ إخراج كمال الشيخ يعرض الفيلم مجانا فى سينما راديو يوم 22 نوفمبر الساعة 6 مساء.

«رجال بلا ملامح» ــ 1970 ــ إخراج محمود ذو الفقار

يعرض الفيلم مجانا فى سينما راديو يوم 22 نوفمبر فى تمام الساعة 3 مساء. و«صراع فى النيل» ــ 1959 ــ إخراج عاطف سالم، يعرض الفيلم مجانا فى سينما راديو يوم 23 نوفمبر فى تمام الساعة 6 مساء.

«سلطان» ــ 1958ــ إخراج نيازى مصطفى

يعرض الفيلم مجانا فى سينما راديو يوم 23 نوفمبر فى تمام الساعة 3 مساء.

«سمع هس» ــ 1991 ــ إخراج شريف عرفة

يعرض الفيلم مجانا فى سينما راديو يوم 23 نوفمبر فى تمام الساعة 9 مساء.



«من غير وداع» ــ 1951 ــ إخراج أحمد ضياء الدين

يعرض الفيلم مجانا فى سينما راديو يوم 24 نوفمبر الساعة 3 مساء.



«ثرثرة فوق النيل» ــ 1971 ــ إخراج حسين كمال

يعرض الفيلم مجانا فى سينما راديو يوم 24 نوفمبر الساعة 6 مساء.

«أحلى الأوقات» ــ 2004 ــ إخراج هالة خليل

يعرض الفيلم مجانا فى سينما راديو يوم 24 نوفمبر فى تمام الساعة 9 مساء.



«هذا هو الحب» ــ 1958 ــ إخراج صلاح أبوسيف.

يعمل حسين (يحيى شاهين) مهندسًا فى البلدية، لكنه ذو عقلية محافظة ومتزمتة، ويبحث عن زوجة لم تعرف رجالا من قبل، ويرى أن شريفة (لبنى عبدالعزيز) هى الزوجة الأنسب لها، ويطلب يدها بالفعل، ويتزوجان، وبعد عشرة أيام من شهر العسل من الفيوم، يكتشف حسين أن زوجته كانت تعيش فى الماضى قصة حب لم تكتمل، وبسبب عقليته المتزمتة، لا يرى حسين فى زوجته سوى امرأة ساقطة، فيطلقها، لتعانى هى بعد الطلاق من ظلم حسين لها.



يعرض الفيلم مجانا فى سينما راديو يوم 25 نوفمبر فى تمام الساعة 3 مساء.

«ضد الحكومة» ــ 1992 ــ إخراج عاطف الطيب.

بعد فصله من النيابة العامة لسوء سلوكه، يتجه مصطفى خلف إلى المحاماة، ويتخصص فى الدفاع عن المشبوهين والخارجين عن القانون مستغلًا براعته فى الإلمام بثغرات القانون، يبرز نشاطه فى قضايا التعويضات مستغلًا أوجاع البشر فى الكسب المادى، إلى أن يجد ابنه الوحيد ضحية حادث سير، فتنقلب الأمور وتتصاعد الأحداث.



يعرض الفيلم مجانا فى سينما راديو يوم 25 نوفمبر فى تمام الساعة 6 مساء.

«اللعب مع الكبار» ــ 1991 ــ إخراج شريف عرفة.

يحكى الفيلم عن حسن بهنسى بهلول (عادل إمام) كنموذج للإنسان البسيط الذى أجبرته ظروف الحياة على أن يعيش حالة البطالة، فهو لا يعمل ولا يستطيع حتى الزواج من خطيبته، ويحاول أن يعيش حياته معتمدا على قدراته وخبراته فى الحياة. واقعه مظلم وآماله محطمة، إلا أنه يملك قدرا كبيرا من الحب والإحساس بالمسئولية تجاه وطنه. عندما يجرى حسن اتصالا بجهاز أمن الدولة، ويتحدث إلى الضابط (حسين فهمي) ليبلغه عن توقيت حريق سيحدث فى أحد المصانع فى اليوم التالى. وعندما يسأله الضابط عن كيفية معرفته بذلك، يبلغه حسن بأنه شاهد الحادث فى الحلم. وبالفعل يقع الحادث، لتبدأ علاقة من نوع خاص بين حسن والضابط.



يعرض الفيلم مجانا فى سينما راديو يوم 25 نوفمبر فى تمام الساعة 9 مساء.

«الحب العظيم» ــ 1957 ــ إخراج حسن الإمام

يعرض الفيلم مجانا فى سينما راديو يوم 26 نوفمبر فى تمام الساعة 3 مساء.

«لحن الوفاء» ــ 1955 ــ إخراج إبراهيم عمارة.

يعرض الفيلم مجانا فى سينما راديو يوم 26 نوفمبر فى تمام الساعة 6 مساء.



«ميكروفون» ــ 2011 ــ إخراج أحمد عبدالله.

يعرض الفيلم مجانا فى سينما راديو يوم 26 نوفمبر فى تمام الساعة 9 مساء.

«حب وإعدام» ــ 1956 ــ إخراج كمال الشيخ.

يعرض الفيلم مجانا فى سينما راديو يوم 27 نوفمبر فى تمام الساعة 3 مساء.

«موعد مع المجهول» ــ 1959 ــ إخراج عاطف سالم.

يعرض الفيلم مجانا فى سينما راديو يوم 27 نوفمبر فى تمام الساعة 6 مساء.

«طيور الظلام» ــ 1995 ــ إخراج شريف عرفة.

يعرض الفيلم مجانا فى سينما راديو يوم 27 نوفمبر فى تمام الساعة 9 مساء.