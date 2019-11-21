 فتح: إسرائيل تمارس أبشع سياسات التطهير العرقي بغطاء إدارة ترامب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فتح: إسرائيل تمارس أبشع سياسات التطهير العرقي بغطاء إدارة ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 12:22 م | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 12:22 م

قالت حركة "فتح" إن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع سياسات التطهير العرقي وتعميق نظام الأبارتهايد (الفصل العنصري) من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، وبغطاء كامل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي خرقت بقراراتها الظالمة كافة القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

وأكد عضو المجلس الثوري المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي - في بيان اليوم الخميس - أن إقدام سلطات الاحتلال على إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس، وتسريع وتيرة هدم البيوت والاستيلاء على الأراضي لصالح المشروع الاستعماري الاستيطاني، ما هو إلا ثمرة العنصرية اليمينية الإسرائيلية، والقرارات الصادرة من قِبل إدارة ترامب التي تستهدف الهوية الوطنية والوجود الفلسطيني فوق أرضه.

وشدد على أن حركة "فتح" والشعب الفلسطيني سيتصديان لكل المؤامرات المحدقة بالقضية الفلسطينية والشعب، قائلا "إننا لن نستسلم أو نقبل بسياسة الأمر الواقع مطلقا، وإن إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس وأراضي الـ48 لن يغير هوية الأرض والشعب والوجود الفلسطيني أبدا".

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