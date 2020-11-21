إيقاف أعمال تشطيب برج مخالف بالمنيا ورفع 20 طن مخلفات من قرية البرجاية

قال مصطفى مرسي رئيس قرية البرجاية، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لقرية البرجاية، قامت بإيقاف أعمال تشطيب لأحد الأبراج المخالفة بدماريس على كورنيش النيل، وتم التحفظ على مواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بمتابعة تطبيق قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والخاص بتنظيم أعمال البناء وعدم السماح بأي نوع من التعدي بكل أشكاله.



وفي قطاع البيئة، تم رفع 20 طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.



وفي مجال تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تم توزيع عدد من الوجبات الغذائية الخاصة بتحيا مصر على المواطنين.