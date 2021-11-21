غطت الغيوم سماء مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، مساء اليوم الأحد، وانخفضت درجة الحرارة بشكل ملحوظ، وينتظر المواطنين سقوط المطر.

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن درجة الحرارة انخفضت بشكل ملحوظ منذ مساء اليوم، وبلغت 10 درجات مئوية، ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض حتى الساعات الأولى من صباح غدً الاثنين.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح لـ"الشروق" اليوم، أن الغيوم غطت سماء المدينة مساء اليوم، وسادت موجة الصقيع جميع أنحاء المدينة نتيجة للانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة.

وقال صالح عواد، أحد مواطني مدينة سانت كاترين، إن موجة من الصقيع ضربت المدينة مساء اليوم، نتيجة الطقس السيئ والغيوم التي كست سماء المدينة بالكامل، مؤكدًا أن حالة الطقس تنذر بسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة.

وأكد "صالح" أن مواطني المدينة ينتظرون تساقط الأمطار، لكونهم يعتبرونها مصدر للخير، نظرًا لاعتماد المدينة وتوابعها من قرى ووديان وتجمعات بدوية على مياه الأمطار في أغراض الشرب والزراعة على مدار العام.