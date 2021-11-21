لجنة وساطة ستحضر توقيع الاتفاق بين البرهان وحمدوك

أفادت شبكة "العربية" الإخبارية، منذ قليل، بأن لجنة وساطة ستحضر توقيع الاتفاق بين القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وكانت قناة "الحدث" الإخبارية السعودية، قد أفادت قبل قليل، بأن الجيش السوداني رفع القيود عن تحركات رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مشيره إلى أنه في طريقه إلى القصر الجمهوري.

وأكد مكتب حمدوك لوكالة "رويترز" اليوم الأحد أن الجيش رفع القيود عن تحركات حمدوك وسحب القوات الأمنية التي كانت منتشرة خارج منزله حيث ظل على مدى أسابيع قيد الإقامة الجبرية بعد عزله عن الحكم أواخر أكتوبر الماضي.

وتواترت فجر اليوم الأحد معلومات عن لقاء حاسم جمع القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وحمدوك، توصلا خلاله لاتفاق لحل الأزمة السياسية الراهنة.

وحسب تقارير، يقضي الاتفاق بإعادة حمدوك إلى منصبه في رئاسة مجلس الوزراء وتكوين حكومة كفاءات ضمن عضويتها الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا، بجانب تشكيل لجنة وطنية لمراجعة الوثيقة الدستورية، حسب ما اشترط حمدوك.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الخطوة خلال اليوم عبر إعلان سياسي.